В Музее имени Андрея Рублева представили редчайшие памятники религиозного искусства

Музей имени Андрея Рублева показал редчайшие памятники религиозного искусства, сообщили в Минкультуры России. В Telegram-канале ведомства представили фото с выставки.





По данным Минкультуры, новая экспозиция посвящена уникальным отреставрированным надгробиям из белого камня периода Московской Руси.





«Артефакты XVI века были найдены в 1987 году в церкви преподобного Сергия Радонежского в Рогожской слободе. Благодаря кропотливому труду реставраторов памятники удалось восстановить», — говорится в сообщении.





В ходе масштабных работ специалисты также раскрыли естественный цвет камня и оригинальную поверхность произведений, что позволило прочитать надписи на них, добавили в министерстве. Выставку дополняют фотографии, документы и цифровые трехмерные модели экспонатов.









Фото: Минкультуры России / Telegram-канал