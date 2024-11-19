В Китае продолжаются съемки российской военной драмы «На сопках Маньчжурии»

В Китае проходят съемки военной драмы телеканала НТВ под названием «На сопках Маньчжурии». Фильм раскрывает события Маньчжурской операции 1945 года, в центре которого находится группа советских разведчиков, отправленных вглубь оккупированного Китая для уничтожения химического завода.





Главные роли в картине исполняют актеры Сергей Жарков и Александр Балуев. Проект реализует кинокомпания «Тромедиа» при поддержке Института развития интернета.





Сюжет разворачивается в августе 1945 года, когда маршал Василевский проводит совещание в штабе Красной Армии для обсуждения плана освобождения Маньчжурии. Наступление назначено на ближайшие дни. В ходе обсуждения маршал интересуется информацией о химическом заводе, расположенном в пригороде Харбина.





По разведданным, именно на этом заводе японцы занимаются разработкой опасного химического оружия. Василевский подчеркивает необходимость ликвидации завода, чтобы предотвратить возможный взрыв складов химического оружия, что может привести к гибели сотен тысяч людей.









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