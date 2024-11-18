В Москве участники форума БРИКС «Традиционные ценности» приняли декларацию

Участники Форума БРИКС «Традиционные ценности», среди которых были парламентарии из Бразилии, ЮАР, Индии, Египта, Пакистана, Эфиопии, Уганды, Демократической Республики Конго и Российской Федерации, собралиcь в столице России с 17 по 20 ноября. К мероприятию присоединились культурные и общественные деятели.





В ходе форума участники отметили важность многополярности и многообразия современного мира. Они подчеркнули значимость равноправного и уважительного диалога между культурами и цивилизациями. Участники также акцентировали внимание на необходимости защиты и сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей. Они признали, что построение отношений между странами на основе этих ценностей играет ключевую роль в устойчивом развитии, процветании и взаимопонимании.





В результате работы форума участники приняли ряд решений. Они решили провести исследование общих для всех народов стран БРИКС ценностей. Участники призвали законодателей, а также общественных и культурных деятелей к активным действиям по решению актуальных проблем, связанных с защитой и продвижением традиционных духовно-нравственных ценностей.





Кроме того, участники форума инициировали создание платформы для регулярного обмена культурными ценностями и совместных действий стран БРИКС в области гуманитарного сотрудничества. Также они планируют продолжить эту работу в рамках председательства Бразилии в БРИКС в 2025 году.









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