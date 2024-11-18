Минкультуры: концерты памяти Юрия Темирканова прошли в Московской консерватории

Концерты памяти дирижера Юрия Темирканова прошли в Московской консерватории, сообщили в Минкультуры России. В Telegram-канале ведомства появился фотоотчет с мероприятий.





По данным министерства, в Большом зале в рамках XIV Международного фестиваля Мстислава Ростроповича выступил старейший симфонический оркестр страны — Заслуженный коллектив России. Музыканты под управлением главного дирижера Петербургской филармонии, народного артиста России Николая Алексеева и итальянского дирижера Франческо Оммассини исполнили шедевры эпохи романтизма.





Зрители услышали симфоническую поэму «Так говорил Заратустра» Рихарда Штрауса и Концерт для скрипки и виолончели с оркестром Брамса, уточнили в ведомстве. Солировали южнокорейская скрипачка Ким Ке Хи и виолончелист Александр Рамм. Завершился фестиваль исполнением Второго фортепианного концерта Прокофьева и Пятой симфонии Шостаковича.





Также в фойе Большого зала открылась выставка, посвященная творческому наследию Юрия Темирканова. Основу выставки составили экспонаты Музыкальной библиотеки Петербургской филармонии — партитуры с пометками дирижера и уникальные артефакты из его филармонического кабинета.









Фото: Минкультуры России / Telegram-канал