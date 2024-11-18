Наталья Бондарчук удостоится главной награды на кинофестивале SIFFA в Лондоне

Актриса и режиссер Наталья Бондарчук получит главную премию на независимом международном кинофестивале SIFFA, который стартует в Лондоне 18 ноября. Об этом журналистам сообщила основатель и президент фестиваля Любовь Балагова.





В беседе с ТАСС она отметила , что Бондарчук будет награждена золотой статуэткой за значительный вклад в мировое кино и за фильм «Алтай», посвященный известным исследователям Николаю и Юрию Рерихам. В этом году фестиваль вручит 15 наград в различных номинациях.





Балагова подчеркнула, что на конкурс поступило более 850 заявок от режиссеров из разных стран, включая Афганистан, Беларусь, Бразилию, Великобританию, Германию, Индию, Иран, Испанию, Италию, Мальту, Нидерланды, Новую Зеландию, Пакистан, Россию, Сенегал, США и Турцию. В итоговую программу вошли 25 фильмов.





В рамках открытия фестиваля состоится показ картины «Две женщины» Веры Глаголевой, в которой одну из главных ролей исполнил английский актер Рэйф Файнс. Балагова отметила важность выбора этого фильма для открытия, подчеркнув его российско-британскую направленность. Она добавила, что фестиваль стремится к объединению культур России и Великобритании и работе с индивидуальными зрителями.





Кинофестиваль SIFFA пройдет в девятый раз и продлится до 24 ноября, завершившись церемонией награждения победителей. Показы фильмов состоятся на трех площадках в Лондоне, включая кинотеатр Vue на Риджент-стрит. Балагова отметила, что фестиваль привлекает как русскоязычных жителей Великобритании, так и британскую аудиторию.









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