В Москве вручили призы кинофестиваля «Кино без барьеров»

В Москве объявили лауреатов XII Международного кинофестиваля «Кино без барьеров», передает пресс-служба Министерства культуры России, при поддержке которого прошел смотр.



Организаторы в этом году получили рекордное количество заявок — 741 фильм из 80 стран. В фестивальной программе участвовало 104 фильма из 27 стран.



Гостями смотра стали более 3 тысяч человек, онлайн-трансляции фестиваля посмотрели 38 тысяч человек.



Гран-при фестиваля достался короткометражному фильму «4:30» режиссера Василия Овчинникова.



Австралийский фильм «Москиты» победил в номинации «Лучший короткометражный игровой фильм».



Приз за «Лучшую операторскую работу» достался канадской картине «Более спокойные воды».



Награды вручены также в номинациях «Лучший фильм, ломающий стереотипы», «Лучший социальный ролик» и других.









Фото: пресс-служба Минкультуры России