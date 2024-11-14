В Музее Победы откроется выставка «Нормандия — Неман»

14.11.2024

В Музее Победы откроется выставка «Нормандия — Неман»
Музей Победы представит выставку «Нормандия — Неман».

Проект приурочен к 80-летию присвоения французскому истребительному полку наименования «Неманский», передает пресс-служба музея.

Выставка откроется в рамках проекта «Война: день за днем...» и расскажет о судьбах молодых французских патриотов, прибывших в СССР сражаться с общим врагом на советско-германском фронте.

На выставке представлено более 50 предметов из фондов Музея Победы. В их число вошли комплекс наград, архивные документы, военные карты, фотографии французских летчиков, советских авиатехников, воевавших в составе полка. Гости смогут увидеть личные вещи летчика Мориса Гидо, которые в музей передала его дочь Анн-Мари Гидо.

Дополнят выставку кадры кинохроники, которые расскажут о фронтовой жизни и боевых подвигах французских пилотов.


Фото: пресс-служба Музея Победы