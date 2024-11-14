Музей Победы представит выставку «Нормандия — Неман».



Проект приурочен к 80-летию присвоения французскому истребительному полку наименования «Неманский», передает пресс-служба музея.



Выставка откроется в рамках проекта «Война: день за днем...» и расскажет о судьбах молодых французских патриотов, прибывших в СССР сражаться с общим врагом на советско-германском фронте.



На выставке представлено более 50 предметов из фондов Музея Победы. В их число вошли комплекс наград, архивные документы, военные карты, фотографии французских летчиков, советских авиатехников, воевавших в составе полка. Гости смогут увидеть личные вещи летчика Мориса Гидо, которые в музей передала его дочь Анн-Мари Гидо.



Дополнят выставку кадры кинохроники, которые расскажут о фронтовой жизни и боевых подвигах французских пилотов.









Фото: пресс-служба Музея Победы