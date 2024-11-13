Итальянский исполнитель Аль Бано признался, что хотел бы спеть на Красной площади

13.11.2024

Итальянский исполнитель Аль Бано признался, что хотел бы спеть на Красной площади
Итальянский певец Аль Бано выразил желание вернуться в Россию, отметив свои теплые чувства к русскому народу. В беседе с ТАСС артист поделился мечтой выступить на Красной площади после завершения конфликта на Украине.

Певец подчеркнул, что является сторонником мира и надеется на окончание конфликта, после чего он планирует провести концерт на Красной площади. Однако сейчас у него нет конкретных планов или предложений.

В своем недавнем интервью газете Il Fatto quotidiano Аль Бано также упомянул готовность выступить в Донбассе, добавив, что эти земли всегда принадлежали России. Он уточнил, что его ответ стал следствием вопроса журналиста. При этом он отметил, что не боится критики или попадания в списки нежелательных лиц со стороны Украины, так как лишь констатировал историческую реальность, не отстаивая ее с помощью силы.

Артист ранее многократно выступал в России, в том числе в столице и регионах. В одно из своих последних выступлений в Москве он воссоединился со своей бывшей супругой Роминой Пауэр, с которой ранее распался брак и музыкальный дуэт в 1999 году. Их совместные выступления, включая участие в фестивале Сан-Ремо, сыграли ключевую роль в их карьере.


Фото: Pixabay.com