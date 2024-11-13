Итальянский певец Аль Бано выразил желание вернуться в Россию, отметив свои теплые чувства к русскому народу. В беседе с ТАСС артист поделился мечтой выступить на Красной площади после завершения конфликта на Украине.





Певец подчеркнул , что является сторонником мира и надеется на окончание конфликта, после чего он планирует провести концерт на Красной площади. Однако сейчас у него нет конкретных планов или предложений.





В своем недавнем интервью газете Il Fatto quotidiano Аль Бано также упомянул готовность выступить в Донбассе, добавив, что эти земли всегда принадлежали России. Он уточнил, что его ответ стал следствием вопроса журналиста. При этом он отметил, что не боится критики или попадания в списки нежелательных лиц со стороны Украины, так как лишь констатировал историческую реальность, не отстаивая ее с помощью силы.





Артист ранее многократно выступал в России, в том числе в столице и регионах. В одно из своих последних выступлений в Москве он воссоединился со своей бывшей супругой Роминой Пауэр, с которой ранее распался брак и музыкальный дуэт в 1999 году. Их совместные выступления, включая участие в фестивале Сан-Ремо, сыграли ключевую роль в их карьере.









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