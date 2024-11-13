Россияне увидят новый фильм Роберта Земекиса и Тома Хэнкса уже в декабре

Кинопрокатная компания «КарроПрокат» объявила о выходе нового фильма «Тогда. Сейчас. Потом», который выйдет на большие экраны 12 декабря.





Режиссер Роберт Земекис и актер Том Хэнкс вновь объединили свои усилия в этом проекте, который стал их шестым совместным творением. Сюжет разворачивается в доме в Новой Англии, где зрители смогут увидеть несколько историй, охватывающих различные эпохи — от колониальной Америки до времен первых людей.





В центре повествования оказывается семья, только что переехавшая в новый дом и начинающая строить свою жизнь на новом месте. Все события фильма развиваются в одной и той же гостиной, где сменяются поколения.





В главных ролях выступили актеры, которые снова встретились спустя 30 лет после работы над «Форрестом Гамп». В картине снялись Том Хэнкс, Робин Райт, Пол Беттани, Келли Райлли и Мишель Докери. Сценарий написал Эрик Рот, который также работал с Земекисом над предыдущими проектами.





Фильм «Тогда. Сейчас. Потом» основан на графическом романе Ричарда Макгуайера под названием Here. В производстве картины участвовала та же команда, которая работала над «Форрестом Гампом».









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