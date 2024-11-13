Театр «Байкал» выступит в Чите и Иркутске

Зрители услышат бурятские песни 27 ноября в Чите и 11 декабря в Иркутске.
Режиссерское кресло занял Заур Засеев, который снял новогоднюю комедию «Елки 3».
Сербский режиссер заявил о необходимости учитывать социальный контекст.
Народный артист СССР подтвердил, что соответствующий фонд уже организован.
Министр культуры России заявила, что уходящий год можно назвать ренессансом сотрудничества двух стра...
Зрители услышат бурятские песни 27 ноября в Чите и 11 декабря в Иркутске.
Режиссерское кресло занял Заур Засеев, который снял новогоднюю комедию «Елки 3».
Сербский режиссер заявил о необходимости учитывать социальный контекст.
Народный артист СССР подтвердил, что соответствующий фонд уже организован.
Министр культуры России заявила, что уходящий год можно назвать ренессансом сотрудничества двух стра...
Режиссер планировал приступить к проекту в 2018 году.
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13.11.2024