Театр «Байкал» выступит в Чите и Иркутске

13.11.2024

Театр «Байкал» выступит в Чите и Иркутске
Театр «Байкал» отправляется в гастроли по Сибири. Об этом информирует «Байкал Daily».

Творческий коллектив анонсировал гастроли в Чите и Иркутске, где зрители смогут насладиться любимыми бурятскими песнями. 27 ноября артисты выступят на сцене Дома офицеров в Чите, а 11 декабря — в актовом зале Иркутского политеха.

В новом проекте под названием «Дуутай суутай» солисты театра представят разнообразные композиции, включая как народные, так и авторские песни. Выступления будут насыщены яркими балетными номерами, которые добавят зрелищности и эмоциональности каждому номеру.


Фото: Pixabay.com