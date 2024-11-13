Киностудия им. Горького в 2026 году выпустит фильм о приключениях Петрова и Васечкина

13.11.2024
Киностудия им. М. Горького планирует выпустить в 2026 году новый фильм о приключениях Петрова и Васечкина.
Об этом на Международном форуме «Культура. Медиа. Цифра» сообщила генеральный директор студии Юлиана Слащева, передает
ТАСС.
«Новые „Петров и Васечкин“ со сценарием, базирующимся на идее того же автора Владимира Аленикова, который выпускал „Петрова и Васечкина“ в советское время, — мы зайдем в следующем году с планом выхода в прокат в 2026 году», — сказала гендиректор.
Слащева добавила, что после выхода фильма он, возможно, расширится до сериала.
Для съемок фильма «Новейшие приключения Петрова и Васечкина» Киностудия им. Горького пригласила Александра Войтинского.
Фото: Pixabay.com