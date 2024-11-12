Новогодний анимационный фильм «СуперСанта» выйдет в прокат 21 ноября

21 ноября зрители смогут увидеть долгожданный анимационный фильм для всей семьи под названием «СуперСанта». Этот зимний мультфильм расскажет о скромном аниматоре, который стал супергероем, 11-летней девочке и волшебном эльфе, объединившихся для спасения Нового года.





Дистрибьютором картины в России выступает кинопрокатная компания «Наше кино». Фильм сняли режиссеры Стив Мажори и Андреа Себастьян.





Главный герой, Клиф Клаустовски, оказывается в неожиданной ситуации, получив способность превращаться в СуперСанту. Вместе с девочкой-подростком Билли и эльфом Лео он должен остановить коварный план бизнесмена Грампуса, который намерен уничтожить главный волшебный праздник года, похитив все игрушки.









Фото: Предоставлено PR-службой INSIDEPROMOTION