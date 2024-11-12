Объявлен лонг-лист литературной премии «Слово»

Национальная литературная премия «Слово» опубликовала длинные списки всех номинаций: проза, поэзия, молодые авторы и переводы. В списках представлены более 80 кандидатов, которые будут конкурировать за денежные призы, сумма которых составляет от трех до одного миллиона рублей.





Инициатива создания премии «Слово» появилась в июле 2024 года. Основателями проекта стали Российский книжный союз и Союз писателей России, а поддержку оказал Президентский фонд культурных инициатив. Премия уже признается одной из самых масштабных в России, ее общий призовой фонд составляет 16 миллионов рублей. На конкурс подали заявки более трех тысяч авторов из 87 регионов страны и 13 зарубежных государств.





В номинации «Мастер. Поэзия» выделяются двадцать имен, среди которых можно найти как молодых поэтов, так и известных авторов, таких как Мария Ватутина, Игорь Караулов, Олеся Николаева и Вячеслав Куприянов. В числе номинантов присутствуют и поэты, чьи произведения ассоциируются с темой специальной военной операции, например, донбасский поэт Владимир Скобцов и волонтер Игорь Панин.





Номинация «Мастер. Проза» также включает представителей новой «лейтенантской прозы». Дмитрий Филиппов, участник специальной военной операции, представил рукопись своей книги «Собиратели тишины», находясь на фронте. В длинный список вошли также Захар Прилепин с произведением «Собаки и другие люди», Александр Проханов с «Меченосцем», Герман Садулаев с «Никто не выVOZит эту жизнь» и Александр Сегень с «За мной, читатель!», а также еще 15 авторов.





В категории для молодых писателей представлены как поэты, так и прозаики. В длинном списке выделяется яркая представительница Z-литературы Анна Долгарева. В номинации молодых поэтов внимания заслуживает десантник Сергей Лобанов, чьи стихи, написанные на фронте и опубликованные в интернете, стали популярными среди читателей.





В длинном списке номинации «Перевод» преобладают работы, выполненные с языков народов России. С ногайского перевела Марина Колюбакина, с хакасского — Игорь Малышев, с языка коми — Андрей Попов, а с лезгинского — Меммед Халилов.









Фото: Предоставлено пресс-службой Национальной литературной премии «Слово»