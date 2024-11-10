Начала работу первая отечественная платформа детско-юношеского кино «КИНОСФЕРУМ.РФ»

В Москве была запущена первая национальная онлайн-платформа «КИНОСФЕРУМ.РФ», ориентированная на создание и показ качественного российского контента для детей и подростков, сообщает «Российская газета».





Как отметил генеральный директор «КИНОСФЕРУМ.РФ» Николай Дубовой, новая платформа разработана специально для детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет и обеспечивает безопасный просмотр контента, свободного от деструктивных тем.





Цель проекта — сопровождать молодое поколение, создавая условия для формирования положительных жизненных ориентиров на основе российского культурного наследия.

Одним из вдохновляющих примеров детского творчества является проект «Ты — кадр», запущенный в «Артеке». За два года на сменах в «Артеке» было снято 19 фильмов, где сценаристами, режиссерами и актерами выступали дети.





Дмитрий Белосохов, основатель проекта и генеральный продюсер АНО «Центр развития киноиндустрии «Киностудия имени Кира Булычева», рассказал, что задача проекта не в обучении кинематографу, а в поддержке творческого самовыражения. Один из фильмов, снятых в «Артеке», — «Красные ленты» — был показан 9 мая 2024 года, в День Победы.

«КИНОСФЕРУМ.РФ» планирует организовывать конкурсы и фестивали, чтобы каждый школьник мог не только смотреть, но и проявлять свои творческие способности.









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