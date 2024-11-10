Концерт русской песни прошел в Душанбе

В столице Таджикистана состоялся концерт «Русская песня», приуроченный к празднованию Дня народного единства. В мероприятии приняли участие таджикские артисты и музыкальные коллективы из России, сообщает «Большая Азия».





Концерт прошел в комплексе «Кохи суруш» и стал финальным событием Форума руководителей школ и преподавателей русского языка, организованного Россотрудничеством совместно с Российским университетом дружбы народов, Российско-таджикским (Славянским) университетом, российским посольством и Министерством образования Таджикистана. На концерте прозвучали песни, любимые несколькими поколениями.





Выступление открыл оркестр 201-й российской военной базы, исполнивший «Катюшу», а также популярные хиты, такие как «Белые розы» и «Седая ночь» группы «Ласковый май» и «Электричка» Алёны Апиной. Продолжили программу таджикские исполнители и российские любительские коллективы, исполнившие песни на русском языке, знакомые многим зрителям.





Советник-посланник посольства РФ Вера Хуторская напомнила собравшимся об историческом значении Дня народного единства и о событиях Смутного времени в России, отметив, что Таджикистан также прошел через трудные времена в 1990-е годы. Она выразила уверенность, что общий опыт укрепил чувство сплоченности и единства.









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