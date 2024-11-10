В Брюсселе состоялся концерт Хора Академии Гнесиных

Хор Академии Гнесиных дал концерт в Русском доме Брюсселя в честь Дня народного единства. В исполнении ансамбля «Altro coro» Российской академии музыки им. Гнесиных прозвучали шедевры известных композиторов — от Михаила Глинки до Альфреда Шнитке.





Директор Русского дома в Брюсселе Вера Бунина подчеркнула, что бельгийские слушатели высоко ценят классическую музыку, особенно в исполнении таких опытных ансамблей, как представители Гнесинской академии.





«Отзывы о выступлении, оставленные посетителями в нашей «золотой книге», полны восторженных благодарностей», — передает ее слова ТАСС





Концерт также был организован к 150-летию со дня рождения Елены Гнесиной. Со сцены прозвучали произведения Михаила Глинки, Павла Чеснокова, Николая Римского-Корсакова, Петра Чайковского, кульминацией стал фрагмент из «Всенощного бдения» Сергея Рахманинова.





Посол России в Бельгии Александр Токовинин также присутствовал на вечере и выразил восхищение выступлением коллектива, отметив, что культурное взаимодействие играет важную роль, особенно в условиях сложных международных отношений. По его словам, такие мероприятия позволяют напомнить о значении российской культуры.









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