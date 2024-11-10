В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке выступил потомок Чайковского Денис фон Мекк

В рамках просветительского турне по Старому и Новому Свету Денис фон Мекк выступил в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с лекцией «Чайковский и Америка», о чем он рассказал в интервью «Российской газете».





Потомок композитора, один из главных его популяризаторов в мире также побывал с выступлениями в Швейцарии, а после визита в США отправится во Францию, где выступит с лекциями о творчестве Петра Чайковского для разных аудиторий, включая полностью французские.





Послушать лекцию на Манхэттене пришли и русские зрители, и англоязычные, отметил фон Мекк и уточнил, что зал для мероприятия был забронирован Русской миссией при ООН.





«Музыка Петра Ильича Чайковского уже стала неотъемлемой составной частью музыкальной Америки. Например, говорят, что жители южных штатов, где совсем нет снега, о приближении Рождества судят по тому, насколько часто по местному радио и телевидению транслируют фрагменты «Щелкунчика», — поделился Денис фон Мекк. Также он напомнил, что в День независимости США, 4 июля, звучит торжественная увертюра «1812 год», а кроме того, 5 мая 1891 года музыка Чайковского звучала на открытии концертного зала Карнеги-холл, где дирижировал сам автор, специально приглашенный как самый известный в то время композитор.





Рассуждая о «рецепте», скрепляющем культурные мосты, он отметил: «Форматы могут быть разными, главное — понимать, что культура — это святое, и что не надо политикам своими ногами это святое пинать... Надо осознать, что благодаря нелепым попыткам задушить чью-то культуру нарушается культурный слой планеты Земля».





Как считает потомок композитора, возможно, сейчас под именем Чайковского самое время попытаться выработать инструменты защиты культуры перед политическими разногласиями и военными действиями.









Фото: скриншот Youtube