В столичном цикле конкурсов «Дизайн-цех» за год поучаствовали 360 специалистов

В 2024 году столичный проект «Дизайн-цех» объединил 360 участников. За три потока конкурсанты представили более 100 идей для дизайна сувенирной продукции, сообщает Департамент культуры Москвы в официальном ТГ-канале.





Конкурс «Дизайн-цех» прошел в Москве с участием дизайнеров, маркетологов, студентов и художников, которые продемонстрировали свои творческие навыки в создании продукции для партнерских организаций.





«Проект дает возможность молодым и опытным специалистам заявить о себе, найти единомышленников и заказчиков. В этом году число заявок выросло на 10 процентов по сравнению с 2023-м и достигло почти 860. Участники представили больше 100 идей», — сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.





Работы оценивались по нескольким критериям: соответствие заданной теме, оригинальность и качество презентации. Среди успешных примеров можно выделить коллекцию одежды и аксессуаров для акции «Тотальный диктант», продукцию для музея-заповедника «Останкино и Кусково» и концепции для Музея космонавтики, включающие как функциональные предметы, так и сувениры с уникальными дизайнами.









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