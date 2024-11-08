Рок-группа «Секрет» впервые за 10 лет представила новый альбом

Рок-группа «Секрет» выпустила свой новый студийный альбом под названием «SPB FM Stereo». Это первый релиз коллектива за последние десять лет, и в нем звучат композиции, написанные Максимом Леонидовым и Николаем Фоменко, пишет «Коммерсант». Слухи о выходе нового альбома витали в музыкальных кругах на протяжении нескольких лет.





Максим Леонидов сообщил, что работа над альбомом началась с написания 15 песен, которые могли бы составить двойной диск. Однако в итоге группа собрала 18 треков и решила разделить релиз на две части. Первая часть уже доступна, а вторую планируют представить в январе следующего года.





Группа «Секрет» известна как одна из самых популярных рок-команд советского и российского периода. Коллектив стал широко известен благодаря своему классическому составу, который создавал музыку в стиле, напоминающем знаменитую британскую группу The Beatles.









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