В Большом театре пройдет фестиваль в честь 185-летия Модеста Мусоргского

С 26 ноября по 5 декабря в Государственном академическом Большом театре России состоится масштабный фестиваль, посвященный 185-летию со дня рождения выдающегося композитора Модеста Мусоргского. Пресс-служба театра сообщила о том, что для зрителей из других городов организуют прямую трансляцию мероприятий.





Фестиваль объединит творческие силы двух крупнейших музыкальных театров страны — Большого и Мариинского. Жители и гости столицы смогут глубже ознакомиться с наследием одного из величайших мастеров, который воспевал русскую историю, самобытность и богатство традиций.





Для зрителей из разных уголков России запланированы прямые трансляции открытия фестиваля 26 ноября с оперой «Хованщина» и закрытия 4 декабря с «Борисом Годуновым». Эти трансляции будут доступны в кинотеатрах и на арт-площадках в различных городах страны.





Опера «Хованщина» станет премьерой фестиваля и пройдет на Исторической сцене 26 и 27 ноября. Это произведение также войдет в репертуар театра. На Новой сцене 28 и 29 ноября зрители смогут увидеть «Сорочинскую ярмарку», а на Камерной сцене в те же дни представят оперу «Женитьба». Завершит фестиваль опера «Борис Годунов», которая прозвучит на Исторической сцене 4 и 5 декабря.









Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва