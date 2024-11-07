В Твери на месте раскопок кластера «Речной» найдены уникальные артефакты

В культурно-историческом кластере «Речной» в Твери обнаружено около 22 тысяч уникальных предметов, относящихся к XIII-XX векам, передает пресс-служба правительства Тверской области.



Сообщается, что предметы обнаружены при проведении раскопок в кластере «Речной», где планируется восстановить Речной вокзал.



В четверг на рабочей встрече в региональном правительстве при участии главы региона Игоря Рудени обсуждалось создание культурно-исторического кластера «Речной» в Твери.



«На территории Речного вокзала проведены археологические раскопки, в ходе которых было найдено около 22 тысяч уникальных предметов XIII-XX веков. В частности, обнаружен ледник (погреб) времен XVI века», — говорится в сообщении местных властей.



Отмечается, что проект получил поддержку главы государства. На стрелке рек Волги и Тверца будет создано насыщенное культурное пространство, отсылающее к истории тверского края и подчеркивающее идентичность территории.





Фото: пресс-служба правительства Тверской области