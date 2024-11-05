Путин предложил возродить «литературные концерты» в школах и колледжах

Президент России Владимир Путин высказал инициативу вернуть в образовательные учреждения практику проведения литературных концертов. Такие мероприятия, по его мнению, помогут молодежи познакомиться с произведениями классиков русской литературы, которые будут озвучивать квалифицированные актеры.





На заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов России Путин отметил, что в прошлом подобные чтецкие программы пользовались большой популярностью. Известные исполнители и профессиональные чтецы выступали на шефских концертах и выездных лекциях, значительно обогащая культурную жизнь.





Президент подчеркнул важность постоянного проведения проектов, ориентированных на творчество величайших российских писателей. Он уверен, что такие начинания должны стать неотъемлемой частью культурной жизни страны. Глава государства выразил надежду, что общество «Знание» возьмет на себя ответственность за реализацию этих программ.





Путин также добавил, что при воспитании молодого поколения стоит учитывать не только традиционную классическую литературу, но и современные произведения, которые сочетают высокое искусство и гражданскую позицию.









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