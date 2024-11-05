В Музее Рублева представят каменные кресты второй половины XVI века

14 ноября в Музее имени Андрея Рублева начнет свою работу выставка под названием «Кресты Рогожской Слободы. Каменная резьба XVI в. Итоги реставрации». На мероприятии зрители смогут увидеть уникальные белокаменные кресты, представляющие собой редкий тип надгробий Московской Руси и являющиеся важным элементом древнерусской религиозной культуры.





Экспозиция включает в себя каменные кресты, относящиеся ко второй половине XVI века, которые ранее редко выставлялись на публике. Эти произведения декоративно-прикладного искусства прошли комплексную реставрацию в период с 2021 по 2024 годы. Кресты происходят из церкви Сергия Радонежского, расположенной в Рогожской слободе, и демонстрируют разнообразие форм и декора.





Некоторые экспонаты дошли до наших дней лишь в виде фрагментов, которые были восстановлены и впервые представлены в целостном виде. Во время реставрации специалисты обнаружили слой обмазки, вероятно, нанесенной позже для обновления крестов. Транскрипция резных надписей подтвердила их дату — XVI век. Эти кресты связывают ранние московские надгробия с более поздними поминальными памятниками XVII века. Один из экспонатов содержит текст с единственным сохранившимся именем Мавры Борисовны Окуловой.





Реставрация, проведенная специалистами музея, позволила представить ранее неизвестные памятники русского Средневековья в их полном объеме. До начала работ поверхность крестов была покрыта загрязнениями, которые скрывали естественный цвет камня и затрудняли чтение надписей. Выставка демонстрирует научный и реставрационный подход, включающий совместную работу хранителей, реставраторов и привлеченных специалистов из различных областей. Результаты исследований, а также фотодокументация и описание реставрационных процессов станут частью экспозиции.





Куратор выставки — старший научный сотрудник Научно-фондового отдела С. А. Гаркуша.









Фото: Предоставлено пресс-службой Музея имени Андрея Рублева