Премьера посвященного СВО фильма состоится в феврале 2025 года

05.11.2024
Национальный центр «Россия» станет площадкой для премьеры художественного фильма «Алдан», посвященного специальной военной операции. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в ходе презентации.
Николаев отметил, что премьера фильма состоится в рамках проекта «Национальные герои». Презентация прошла в рамках международного симпозиума «Создавая будущее», который проходит в центре «Россия».
Фильм «Алдан» представляет собой первый межрегиональный проект, объединяющий Запорожскую область и Якутию. Инициативу создания киноленты обсудили главы регионов на Петербургском международном экономическом форуме в 2023 году. Лента расскажет о героях специальной военной операции и увековечит память погибших журналистов. Президент России Владимир Путин выразил личную поддержку идее проекта.
Кроме того, Николаев уточнил, что съемки фильма близятся к завершению. Глава Якутии выразил надежду, что в декабре состоятся закрытые показы, а в феврале фильм выйдет на широкий экран в кинотеатрах страны.
Симпозиум «Создавая будущее» проходит с 4 по 6 ноября и включает более 60 мероприятий по четырем направлениям.
Фото: Pixabay.com