Директор «Ленкома» объяснил, от чего зависят цены на билеты в театр

Директор театра «Ленком Марка Захарова», заслуженный деятель искусств РФ Марк Варшавер, который работает в этом театре уже 45 лет, заявил, что стоимость театральных билетов определяется зрительским спросом.





На просветительском форуме «Знание. Первые» народный артист РФ Николай Цискаридзе выразил недовольство высокими ценами на балетные постановки, сравнив их с месячным окладом среднего работника.





Варшавер в беседе с ТАСС отметил , что невозможно просто установить произвольную цену на спектакль. Он пояснил, что если театр может позволить себе увеличить стоимость билетов на определенные постановки, то это связано с уверенностью в том, что зрители их купят. Директор подчеркнул, что театры используют различные ценовые категории для билетов, которые могут варьироваться от 300 рублей до 15 тысяч. Он также указал на наличие дефицита билетов в некоторых московских театрах, когда приобрести их становится практически невозможно.





Кроме того, Варшавер обратил внимание на различия в заполняемости залов разных театров. По его словам, важен не только общий объем мест, но и их заполняемость. Он подчеркнул, что в условиях рыночной экономики каждая цена должна соответствовать качеству предлагаемого продукта. Если спрос присутствует, театру будет проще существовать.





Директор подчеркнул необходимость самофинансирования театра наряду с бюджетным финансированием. Он считает, что, если театр не может обеспечить собственные доходы, стоит задуматься о его дальнейшей деятельности. Варшавер также упомянул о стоимости спектаклей и важности поощрения актеров и сотрудников театра. Он добавил, что «Ленком» нашел новый подход к постановкам, позволяющий привлекать финансовую поддержку от продюсеров и людей, ценящих искусство театра.





В завершение Варшавер сообщил, что средняя цена билета в «Ленкоме» составляет около 4200-4300 рублей.









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