На Первом канале выходит фильм, посвященный Александру Градскому

В эфире Первого канала 3 ноября выйдет документальная лента «Ничто на земле не проходит бесследно». Показ картины приурочен к 75-летию со дня рождения Александра Градского. Об этом говорится на сайте телеканала.





В документальной ленте о Градском будут звучать воспоминания его друзей, учеников, коллег. В фильме также использованы фрагменты концертов, эксклюзивных интервью, а также программ с участием музыканта.





Коллеги и друзья Александра Градского поделятся личными историями и выскажут свое мнение, почему его музыка вдохновляет сегодняшних музыкантов и почему «ничто на земле не проходит бесследно», следует из анонса картины.





В фильме принимают участие Александра Пахмутова, Андрей Кончаловский, Никита Михалков, Леонид Агутин, Лариса Долина, Баста, Григорий Лепс, Александр Буйнов, а также участники проекта «Голос», в котором музыкант многие годы был бессменным наставником.









Фото: скриншот Youtube