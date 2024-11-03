МХТ имени Чехова в ноябре представит новую «Чайку»

В Художественном театре (МХТ им. Чехова) состоится премьера спектакля «Чайка» в постановке Константина Хабенского, передает журнал «Театрал».





Премьера пройдет 30 ноября и 1 декабря на Основной сцене театра. По словам режиссера, предстоящая «Чайка», которую он назвал «комедией о юношеском максимализме и других «прекрасных» человеческих качествах», — это спектакль о простом эгоизме.





«Каждый человек хочет, чтобы к нему внимательно относились, чтобы его любили, чтобы его слушали. Причем не завтра или послезавтра, а сейчас. Такой обычный эгоизм. А у молодых персонажей к этому добавляется юношеский максимализм», — рассказал Хабенский.





В ролях Треплева и Тригорина в пьесе предстанут молодые актеры — Илья Козырев из труппы театра и приглашенный артист Андрей Максимов, который в свою очередь объяснил замысел режиссера стремлением обострить конфликты: «Получается, она (Аркадина. — Ред.) не просто нашла ему (Треплев. — Ред.) замену, а нашла его сверстника и преклоняется перед его талантом, а таланта своего Костика не видит, не замечает. Усиливается конфронтация Тригорина и Треплева, потому что оба — молодые парни на тестостероне».





За свет и сценографию будущей премьеры отвечают Иван Виноградов и Николай Симонов, за костюмы — Мария Данилова.





В постановке также задействованы актеры Кристина Бабушкина, Софья Шидловская, Игорь Верник, Полина Романова, Анатолий Кот.









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