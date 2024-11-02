Музеи России представили планы выставок на 2025 год

Музей Востока, Музей им. Андрея Рублева и Музей истории религии презентовали в Министерстве культуры Российской Федерации проекты выставок в 2025 году. Очные слушания прошли под председательством директора Департамента музеев и поддержки циркового искусства Минкультуры России Елены Харламовой, сообщается на сайте министерства.





Музей Востока проведет около 20 выставок. Здесь пройдут Дни культуры и искусства Африки, в рамках которых можно будет посетить сразу три экспозиции. Также готовится масштабная выставка к 80-летию Великой Победы «Вспоминая Великую Отечественную». Завершит год экспозиция «Страна театра», в которую войдут более 200 экспонатов, рассказывающих об истории, обычаях и театральном наследии стран Востока.





Музей им. Андрея Рублева откроет в марте экспозицию «Иконопись Ростова», посвященную важнейшему художественному центру Северо-Восточной Руси. Выставка «Икона «галантного века», которая стартует в июне, представит религиозное искусство периодов барокко, рококо и классицизма XVIII века. Иконопись первой трети XIX века станет темой выставки, которая откроется в конце года.





Музей истории религии планирует провести более 30 проектов. Самыми масштабными станут выставки, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сразу несколько экспозиций будут посвящены истории русского православия. Музей готовит выставку о преемственности традиций и значении служения полкового священства в XVIII–XXI веках. В экспозицию войдут полковые иконы, походные литургические предметы и детали походных церквей, представляющие историю военного духовенства.









Фото: сайт Минкультуры России