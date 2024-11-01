Театральная педагогика Вениамина Фильштинского ляжет в основу видеокниги

В Санкт-Петербурге анонсировали создание видеокниги «Этюдный метод Вениамина Фильштинского. Уроки актерского мастерства», посвященной 35-летней педагогической деятельности мастера в Российском государственном институте сценических искусств (РГИСИ). Ольга Оловянникова, руководитель социально-культурных проектов «Театральная экосистема», сообщила на пресс-конференции в ТАСС, что видеокнига займет не менее 12 часов и будет основана на уроках Фильштинского.





Оловянникова уже представила черновой монтаж двух из шести запланированных серий и отметила, что интерес к проекту продолжает расти, что может привести к созданию дополнительных материалов, включая серию, посвященную неудачным показам и критическим замечаниям самого мастера.





Профессор Фильштинский также рассказал, что в видеокниге будут представлены этюды, сделанные в сотрудничестве с Государственным Русским музеем. Он подчеркнул важность изучения природы творческого процесса, отметив, что этюдный процесс охватывает как живопись, так и скульптуру, служа живым откликом художника на окружающую действительность.





Учитывая 35-летие своей актерско-режиссерской мастерской, Фильштинский считает это хорошей возможностью обсудить проблемы театральной педагогики с коллегами из других вузов и театров. На его инициативу о проведении «педагогических посиделок» откликнулось множество мастеров из Петербурга и Москвы.





Вениамин Фильштинский поставил более 70 спектаклей в 26 театрах России и за рубежом. Последние десять лет он полностью сосредоточился на программе обучения в РГИСИ. Фильштинский является автором книг «Открытая педагогика», «Заметки по случаю» и «Открытая педагогика 2». Он продолжает защищать систему Константина Станиславского, а среди его более 200 учеников можно назвать таких известных актеров, как Михаил Пореченков, Константин Хабенский, Ксения Раппопорт, Михаил Трухин и Андрей Зибров.









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