Директор Инстасамки подтвердил выпуск совместного с «Ленинградом» альбома

Директор Дарьи Зотеевой, более известной под псевдонимом Инстасамка, подтвердил в разговоре с ТАСС, что выход совместного альбома с группой «Ленинград» запланирован на 8 ноября. Он отметил, что все композиции альбома будут общими.





По словам директора, информация о выходе альбома является достоверной. Он добавил , что на всех треках будут как Зотеева, так и участники группы «Ленинград». Однако он не стал комментировать детали о возможных приглашенных артистах.





Ранее директор Зотеевой также упомянул, что она может стать новой солисткой группы «Ленинград», основанной Сергеем Шнуровым.