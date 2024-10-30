Директор Инстасамки подтвердил выпуск совместного с «Ленинградом» альбома

30.10.2024

Директор Инстасамки подтвердил выпуск совместного с «Ленинградом» альбома
Директор Дарьи Зотеевой, более известной под псевдонимом Инстасамка, подтвердил в разговоре с ТАСС, что выход совместного альбома с группой «Ленинград» запланирован на 8 ноября. Он отметил, что все композиции альбома будут общими.

По словам директора, информация о выходе альбома является достоверной. Он добавил, что на всех треках будут как Зотеева, так и участники группы «Ленинград». Однако он не стал комментировать детали о возможных приглашенных артистах.

Ранее директор Зотеевой также упомянул, что она может стать новой солисткой группы «Ленинград», основанной Сергеем Шнуровым.


Фото: Pixabay.com