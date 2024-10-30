В Омске начала работать выставка с полотнами Репина и Сурикова из Русского музея

В Омске, где расположен штаб Сибирского казачьего войска, открылась выставка, посвященная теме казачества. Экспозиция проходит в Омском музее изобразительных искусств имени Врубеля и включает произведения знаменитых российских художников, таких как Василий Суриков и Илья Репин.





Заместитель директора музея им. Врубеля Ирина Симонова отметила, что в выставке представлены значимые работы, включая подготовительные эскизы Сурикова к картине «Покорение Сибири Ермаком», сюжет которой тесно связан с историей Омска, основанного отрядом казаков.





Заведующий отделом живописи XIX-XX веков Русского музея Павел Климов сообщил, что выставка насчитывает более 100 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. В экспозиции представлены, в том числе, графические портреты казаков-ветеранов, созданные Репиным в процессе работы над картиной «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Климов подчеркнул, что выставка позволяет проследить как историю казачества, так и развитие русского искусства.





Климов также добавил, что в экспозиции представлены работы зарубежных художников. По его словам, после войны 1812 года, когда союзные войска вошли в Париж, европейские художники заинтересовались казаками, изображая их как символ русской экзотики. Он отметил, что именно зарубежные мастера создали первые батальные полотна с казаками, и у таких художников должна была быть универсальность в жанрах, включая портретный, исторический и пейзажный.





Выставка «Казачество» предлагает посетителям уникальную возможность погрузиться в богатую историю казачества и искусства, выставив на обзор значимые произведения прошлого.









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