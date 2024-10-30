Кинофестиваль в Архангельске стартовал с показа трагикомедии Станислава Светлова

В Архангельске стартовал IV Международный кинофестиваль «Свидание с Россией. Территория народного единства». Открытие состоялось с показом трагикомедии «Особенности национальной больницы», режиссером которой выступил Станислав Светлов.





Организаторы фестиваля сообщили ТАСС, что в этот день они с гордостью представили фильм, который стал символом начала мероприятия. Продюсер картины Анастасия Акопян рассказала о сюжете: молодой немец Вернер Мюллер оказывается волонтером в неврологическом отделении петербургской больницы. Иностранец, стремящийся помочь всем больным, сталкивается с множеством комических ситуаций и недоразумений, что позволяет ему глубже понять русский характер.





Фестиваль нацелен на сохранение исторического, культурного и природного наследия народов России через призму кино, отражающего этнокультурное и языковое многообразие страны. В этом году в программе участвуют 129 фильмов, среди которых документальные, научно-популярные, короткометражные и полнометражные игровые картины. В конкурсной части представлены 58 работ.





Зрители смогут увидеть как произведения известных режиссеров, так и работы начинающих кинематографистов, что позволит оценить развитие современного российского кино. В этом году фестиваль проходит в Год семьи, и впервые в конкурс включены фильмы, созданные не только профессиональными кинокомпаниями, но и семейными любительскими киностудиями. Эти ленты были сняты в рамках проекта «Твой взгляд», который курирует заслуженный работник культуры и режиссер Владимир Лойтер. В конкурсе семейных киностудий участвуют девять фильмов, среди которых есть документальные, игровые и анимационные работы.









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