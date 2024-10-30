Умер заслуженный артист России Казбек Суанов

30.10.2024

Умер заслуженный артист России Казбек Суанов
На 78-м году жизни скончался Казбек Суанов, заслуженный артист России, народный артист Северной Осетии и заслуженный артист Южной Осетии. Об этом стало известно из сообщения на сайте ГТРК «Алания».

Казбек Суанов, выпускник ГИТИСа, оставил значимый след в искусстве, сыграв множество ролей на сцене Осетинского театра.

«Не стало заслуженного артиста России, народного артиста Северной Осетии, заслуженного артиста Южной Осетии», — говорится на сайте ГТРК.

Он также проявил себя как певец и снялся в кино. Наиболее известным фильмом с участием Суанова стала «Семейная драма».


Фото: Pixabay.com