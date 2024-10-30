Умер заслуженный артист России Казбек Суанов

Релиз состоится 8 ноября.
В экспозицию вошли более 100 произведений живописи, графики, скульптуры и ДПИ.
Фильмом открытия стала лента «Особенности национальной больницы».
Актеру было 77 лет.
Релиз состоится 8 ноября.
В экспозицию вошли более 100 произведений живописи, графики, скульптуры и ДПИ.
Фильмом открытия стала лента «Особенности национальной больницы».
Актеру было 77 лет.
Специалисты в области корабельного дела обсудили тенденции в малом судостроении и актуальные направл...
В экспозицию вошли около 200 произведений современного искусства сибирских авторов.
Создатели сериала также ведут переговоры с Китаем.
Певица выгнала зрительницу из-за отказа осудить Россию.
Экспозиция развернулась в залах Российского этнографического музея.
Проект «За пределами видимого» развернется в Первой Московской галерее восточной живописи.
Опера «Джезуальдо» прозвучит для зрителей 3 ноября.
Минкультуры региона уже получило поручение по разработке проекта восстановления учреждения.
Зрители увидят спектакль 1 ноября в полдень.
Культурно-образовательный кластер включает в себя два комплекса.
Церемония вручения премии состоится 3 ноября.
Картина посвящена появлению казаков на Урале.
Команда надеется на скорейшее возвращение артиста.
На фоне объектов культурного наследия разных времен на выставке будут представлены костюмы соответст...
По словам супруги артиста, Ливанов восстанавливается после перенесенного заболевания.
30.10.2024