На Урале завершились съемки короткометражного фильма «Арамильская слобода — мать уральских городов».



Картина посвящена появлению казаков на Урале, передает пресс-служба Оренбургского войскового казачьего общества.



«В картине покажут, как на Урале появились казаки и как рождалась Арамильская слобода, давшая начало таким городам, как Первоуральск, Березовский, Сысерть и Екатеринбург. Фильм будет представлять собой ленту с анимационными вставками и графикой, что позволит найти отклик у молодежи, предпочитающей современные форматы кино», — рассказали создатели.



Фильм построен на параллели между прошлым и настоящим и рассказывает историю встречи двух мальчиков — одного из современного мира, другого — из прошлого. Мальчики совершают увлекательное путешествие по казачьему поселению и рассказывают друг другу о своих мирах.



Показы картины пройдут осенью 2024 года в Этнографическом музее истории и культуры казачества «Арамильская слобода» и в Екатеринбурге. Фильм также будет доступен для онлайн-просмотра на платформе Rutube.









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