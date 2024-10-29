В Кабардино-Балкарии отметят 90-летие народного поэта Танзили Зумакуловой

В Кабардино-Балкарии отметят 90-летие народного поэта республики и лауреата Государственной премии РСФСР им. Горького Танзили Зумакуловой поэтическим фестивалем. В связи с этой важной датой запланированы литературные встречи и вечера, как сообщили журналистам в министерстве культуры КБР.





В рамках состоявшегося мероприятия пройдет литературно-музыкальный фестиваль, приуроченный к юбилею поэтессы. Министерство культуры КБР совместно с Союзом писателей республики также организуют литературный детский фестиваль под названием «Радуга над домами», в который войдут участники конкурса чтецов.





С 5 по 7 ноября в республике пройдет дилогия событий: выставка детского рисунка, созданного по мотивам произведений Зумакуловой, поэтический флешмоб, торжественный вечер и фотодокументальная выставка, посвященная жизни и творчеству поэтессы. Праздничные мероприятия также запланированы в Эльбрусском районе — родной земле Танзили Зумакуловой.





Танзили Зумакулова — прославленная балкарская поэтесса и народный поэт Кабардино-Балкарии. Она также является лауреаткой Государственной премии РСФСР им. Горького и в свое время избиралась народным депутатом СССР. Поэтесса написала сотни стихотворений и поэм, в которых отразила красоту родного края и жизнь своего народа. Танзили Зумакулова родилась в 1934 году в Тырныаузе и в настоящее время проживает в Нальчике.









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