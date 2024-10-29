Завершились съемки семейной сказки «Маша и Медведи»

29.10.2024

Завершились съемки семейной сказки «Маша и Медведи»
В Москве завершились съемки фильма «Маша и Медведи», передает «Бюллетень кинопрокатчика».

Производством проекта занимается компания «Наше кино». Главную роль в полнометражной комедийной сказке для всей семьи сыграла Вита Корниенко. В актерский состав проекта также вошли Людмила Артемьева, Зоя Бербер, Снежана Самохина, Михаил Орлов, Артем Гайдуков, Мирон Проворов, Александр Жуков, Павел Подкользин и другие.

Картина расскажет историю Маши, которая приехала к бабушке в деревню и спасает брата Ваню, попавшего в заколдованный лес. Девочка знакомится с лесными обитателями. На помощь героине приходят три Медведя.

Режиссером проекта выступила Антонина Руже. Авторами сценария — Василий Ровенский.


Фото: пресс-служба кинокомпании "Наше кино"