Завершились съемки семейной сказки «Маша и Медведи»

В Москве завершились съемки фильма «Маша и Медведи», передает «Бюллетень кинопрокатчика».



Производством проекта занимается компания «Наше кино». Главную роль в полнометражной комедийной сказке для всей семьи сыграла Вита Корниенко. В актерский состав проекта также вошли Людмила Артемьева, Зоя Бербер, Снежана Самохина, Михаил Орлов, Артем Гайдуков, Мирон Проворов, Александр Жуков, Павел Подкользин и другие.



Картина расскажет историю Маши, которая приехала к бабушке в деревню и спасает брата Ваню, попавшего в заколдованный лес. Девочка знакомится с лесными обитателями. На помощь героине приходят три Медведя.



Режиссером проекта выступила Антонина Руже. Авторами сценария — Василий Ровенский.









Фото: пресс-служба кинокомпании "Наше кино"







