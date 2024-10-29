В Нью-Йорке нашли ранее неизвестный вальс Шопена

В Нью-Йорке обнаружена нотная рукопись неизвестного вальса композитора Фредерика Шопена.



Партитура найдена в Библиотеке и музее Моргана, передает The Times.



Рукопись оказалась в музее по завещанию в 2019 году, однако ее не смогли должным образом каталогизировать из-за пандемии коронавируса. В описании было указано «Музыкальная рукопись... неизвестной фортепианной пьесы, очевидно, написанной рукой Шопена, но без подписи».



После серии исследований, проведенных специалистами по почерку и музыковедами, установлено, что автором произведения является сам Шопен. Его сочинение датируется периодом между 1830 и 1835 годами, когда композитор переехал в Париж.



Сотрудник музея Робинсон Маккеллан отметил, что рукопись представляет собой один из самых аутентичных стилей Шопена, а вальс является одним из самых коротких известных вальсов композитора, он длится около 80 секунд.









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