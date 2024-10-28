Певица Гулькина намерена снять фильм про группу «Мираж»

Экс-солистка популярной группы «Мираж» Наталья Гулькина поделилась с ТАСС планами о создании фильма, посвященного коллективу в эпоху 80-х годов. В беседе с журналистами она выразила желание сыграть в этом проекте роль своей матери и подчеркнула, что видит опытного режиссера для реализации идеи.





По словам Натальи, режиссер Дмитрий Клепацкий ознакомился с ее книгой, написанной несколько лет назад, и, отметив, что это по сути готовый сценарий, заявил о потенциале создания фильма на основе произведения. Гулькина также уточнила, что Клепацкий обсуждал возможность съемки картины о ней самой. Однако позже поступило предложение сфокусироваться на истории «Миража».





Наталья отметила, что интересен не только фильм о группе, но и фильм, непосредственно касающийся ее личности. Она пояснила, что разнообразие солисток в коллективе создало запутанную историю, которую стоит рассказать.





Гулькина дополнительно рассказала, что хотела бы принимать участие в съемках, однако и отметила, что плотный гастрольный график затрудняет ее постоянное присутствие на площадке. Она сможет находиться на съемках лишь в те дни, когда снимаются ее сцены.





Кроме того, Наталья сообщила, что не знает о планах своей бывшей коллеги Маргариты Суханкиной относительно участия в проекте, так как они не поддерживают связь.









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