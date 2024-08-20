В Царском Селе пройдет II Петровский оперный бал

В Царском Селе готовятся к проведению II Петровского оперного бала, который состоится в Большом Екатерининском дворце 31 августа. Мероприятие обещает стать ярким событием, объединяющим элементы петровской эпохи и Золотого века Российской империи.





Гостей ожидают роскошные интерьеры, исторические наряды, музыкальная программа, танцы и блюда, приготовленные по рецептам Екатерины I и кухмистра Петра I. Важной частью вечера станет внимание к традициям благотворительности и меценатства, сообщает ИА «ИнтерМедиа».





В этом году бал откроет крупный благотворительный проект, направленный на сбор средств для развития культуры, поддержки жителей новых регионов России, предоставления именных стипендий имени П. И. Чайковского талантливым студентам и реализации других инициатив фонда «Мост искусств». Ханс-Йоахим Фрай отметил важность гуманитарного аспекта культуры и призвал всех неравнодушных граждан и организации поддержать это начинание.





Приглашения на бал получат благотворители, первые лица России и Санкт-Петербурга, а также представители искусства и герои специальной военной операции. В этом году 70 дебютантов из различных регионов страны, включая молодежь из Донбасса, примут участие в торжестве.





На мероприятии выступят известные артисты: виолончелист Сергей Ролдугин, скрипач Павел Милюков, саксофонист Игорь Бутман, дирижер Фабио Мастранджело, тенор Дмитрий Корчак и сопрано Ольга Маслова. Ведущей вечера станет Мисс Вселенная Оксана Федорова.





Петровский оперный бал продолжает традиции Дрезденского Оперного бала, который посещали высокопоставленные гости, включая президента России Владимира Путина. Ханс-Йоахим Фрай организовывал подобные мероприятия в Санкт-Петербурге в 2019 и 2021 годах. В 2023-м бал укрепился на российской земле, изменив название и получив поддержку Президентского фонда культурных инициатив.





Фрай подчеркнул, что обновленное мероприятие возрождает традиции ассамблей Петра I, которые сыграли значимую роль в развитии отечественной культуры. Прелюдией к балу станет историческая выставка во дворце, посвященная времени Петра Великого, где будут представлены костюмы, обычаи и танцы. Экспонаты предоставит Московский музей военной формы.





Главным украшением выставки станет ранее неизвестная реликвия 1879 года с автографом П. И. Чайковского. Аукцион в ходе бала также привлечет внимание гостей: на нем разыграют золотое писчее перо «Пушкин» и другие ценные лоты. Все средства от аукциона направят на благотворительные цели.









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