Умер актер театра и кино, эстрадный артист Юрий Дубов

Советский и российский актер театра и кино, эстрадный артист, профессор кафедры сценической речи Театрального института имени Щукина Юрий Дубов ушел из жизни в Москве. Ему было 75 лет.





Простились с Дубовым 17 августа, сообщили в институте. За свою карьеру он успел сыграть более 20 ролей на сцене Московского театра имени Гоголя, которому прослужил около 15 лет.





Родился будущий актер в 1948 году. Получил образование в Высшем театральном училище имени Щукина, которое окончил в 1970-м.





Преподавательская карьера Дубова началась в 2004 году. Он также сотрудничал с Московской филармонией, где выступал режиссером литературных программ для молодых артистов. Дубов подготовил около 20 сольных программ.





На экране зрители могли видеть его в цирковом фильме-альманахе «Взвейтесь, соколы, орлами!». Также Дубов снялся в мелодраме «Дневной поезд» и документальной ленте «Ирина Купченко. Необыкновенное чудо».



