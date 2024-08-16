Фильм о подвиге сестры милосердия Даши Севастопольской снимут до конца 2024 года

Документальный фильм о подвиге сестры милосердия Даши Севастопольской будет снят до конца 2024 года.



Об этом сообщили в пресс-службе Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя.



Проект документального фильма был поддержан президентом России Владимиром Путиным. В мае 2021 года президент дал поручение министерству культуры России и городским властям, чтобы они оказали помощь в создании фильма о Даше Севастопольской. Народная сестра милосердия помогала раненым во время обороны Севастополя 1854-1855 годов.



«Фильм о Даше Севастопольской снимают в Музее обороны Севастополя. Фильм будет завершен в производстве к концу 2024 года и передан в безвозмездное пользование в медиа-архив Музея обороны Севастополя», — рассказали в музее.



Отмечается, что в создании фильма, который получил название «По велению сердца», активное участие принимают научные сотрудники музея-заповедника.









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