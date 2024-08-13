В карельском нацпарке «Водлозерский» открылась новая экотропа

В национальном парке «Водлозерский» в Карелии прошла церемония открытия новой экологической тропы «Лес. Человек. История», передает пресс-служба охраняемой территории.



«Мы рады, что в нацпарке открывается новая оборудованная экологическая тропа, и верим, что маршрут будет востребован у гостей Водлозерья», — сказала на церемонии замдиректора парка Екатерина Яркова.



Протяженность маршрута на экотропе составляет более двух километров. Маршрут оборудован настилами в заболоченных местах, информационными стендами и арт-объектами.



Кроме того, для маршрута был разработан специальный квест, знакомящий посетителей с экосистемами нацпарка, историей, людьми, жившими там издревле, их ремеслами, традициями.





Фото: нацпарк "Водлозерский"