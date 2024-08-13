Драматический театр в Севастополе представит в новом сезоне пять премьер

13.08.2024
Севастопольский академический русский драматический театр имени А. В. Луначарского представит в новом сезоне пять премьер.
Об этом рассказал художественный руководитель театра Григорий Лифанов, передает
ТАСС.
Сообщается, что 113-й сезон театр завершит музыкальной постановкой в сопровождении военного оркестра Севастопольского полка войск национальной гвардии РФ.
«Уникальность спектакля в том, что вместе с артистами все два часа на сцене Военный оркестр Севастопольского полка войск национальной гвардии РФ под управлением Валентина Таева, и все музыкальные и танцевальные номера проходят под живое исполнение. Уже в первую неделю октября Театр Луначарского вновь откроет свои двери для любимых зрителей, до конца года запланированы три премьеры, в 2025 году — две большие премьеры», — приводит агентство слова худрука.
В новом сезоне зрителей ждут постановки «Тайные письма» по произведениям Пушкина, «Двенадцатая ночь», «Пять вечеров», «Преступление и наказание».
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