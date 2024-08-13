Московский театр Олега Табакова привезет в Воронеж спектакль «Страсти по Бумбарашу»

Московский театр Олега Табакова представит в Воронеже спектакль «Страсти по Бумбарашу» режиссера Владимира Машкова.



Показы состоятся в Воронежском концертном зале (ВКЗ) в октябре, передает региональное министерство культуры.



В ведомстве отметили, что знаменитый театр приедет с «полномасштабным театральным визитом».



Помимо показов спектаклей, в программу гастролей войдут мастер-классы ведущих актеров для учеников детских школ искусств, встреча артистов со студентами театрального вуза, актерские тренинги.



Помимо актерской труппы, которая приедет в полном составе, в Воронеж будет доставлена художественно-постановочная часть театра, две фуры с декорациями, сценический свет.









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