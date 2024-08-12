В музее-заповеднике А.С. Пушкина в девятый раз пройдет фестиваль «Традиция»

В усадьбе Захарово в музее-заповеднике А.С. Пушкина пройдет фестиваль «Традиция».



Девятый по счету фестиваль пройдет 24 августа.



Мероприятие было инициировано режиссером Эдуардом Бояковым и писателем Захаром Прилепиным. Они продолжают оставаться идейными и эстетическими хедлайнерами фестиваля, отмечают организаторы.



«На зеленых аллеях усадебного парка, на берегу живописного пруда, снова встретятся те, для кого русская традиция жива — в национальном колорите, красках музыки и мелодиях стихов, текстах, обычаях, говорах и костюмах. Важно, что концепция фестиваля „Традиция“ не только не противопоставляет традиционное и современное искусство, а находит оптимальный способ сделать их интересными друг другу и зрителям», — говорится в анонсе мероприятия.



Ежегодно в фестивале «Традиция» принимают участие до 15 тысяч гостей из Москвы, Подмосковья и других регионов России.



В программу фестиваля войдут концерты, спектакли, лекции, беседы, презентации, мастер-классы, развлечения для всей семьи.









Фото предоставлено организатором