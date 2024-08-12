В Нижнем Новгороде пройдет историческая реконструкция премьеры Первой симфонии Шнитке

В Нижнем Новгороде проведут историческую реконструкцию премьерного исполнения Первой симфонии Альфреда Шнитке, передает «Музыкальная жизнь».



Симфония прозвучит в исполнении Российского национального молодежного симфонического оркестра под управлением Федора Леднева.



Концерт «Шнитке в Горьком» пройдет 25 августа в Нижегородском театре оперы и балета в рамках фестиваля «Современная музыка. Шостакович. Мейерхольд. Шнитке», художественным руководителем которого выступает Алексей Трифонов.



Издание отмечает, что премьера Первой симфонии Шнитке 50 лет назад вызвала огромный интерес, а само произведение определило вектор развития жанра.









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