Сериал «Доктор Преображенский» продлили на третий сезон

12.08.2024

Сериал «Доктор Преображенский» продлили на третий сезон
Сериал «Доктор Преображенский» получит новый, третий сезон, передают «Новости кинопроизводства».

Отмечается, что съемки второго сезона стартовали осенью 2022 года, премьера состоялась в январе 2024 года.

Третий сезон будет состоять из восьми эпизодов. Производством проекта занимается Cosmos Studio.

Сериал «Доктор Преображенский» вышел в 2018 году. Роли в проекте сыграли Денис Шведов, Петр Скворцов, Агния Дитковските, Юлия Ауг, Павел Чинарев и другие.

Релиз нового сезона запланирован на 2025 год.


Фото: кадр видео