Сериал «Доктор Преображенский» продлили на третий сезон

Живописное полотно представили публике после длительной реставрации.
Симфония прозвучит в исполнении Российского национального молодежного симфонического оркестра под уп...
Третий сезон будет состоять из восьми эпизодов.
Режиссером картины выступает Иван Петухов.
Церемония открытия фестиваля состоится 13 августа во Дворце Суук-Су.
Живописное полотно представили публике после длительной реставрации.
Симфония прозвучит в исполнении Российского национального молодежного симфонического оркестра под уп...
Третий сезон будет состоять из восьми эпизодов.
Режиссером картины выступает Иван Петухов.
Церемония открытия фестиваля состоится 13 августа во Дворце Суук-Су.
В Москве в рамках проекта «Фабрика дизайна 3.0» Агентство креативных индустрий и Союз дизайнеров Рос...
Смотр пройдет с 20 по 25 августа в Калининграде.
Скульптор умер на 93-м году жизни в Челябинске.
Кинофестиваль «Новый сезон» пройдет на курорте «Роза Хутор» в Сочи с 9 по 14 сентября....
Главный герой картины вдохновляется жизнью летчика-аса Александра Покрышкина.
В рамках проекта «Активный гражданин» пройдет голосование, по итогам которого определят победителей ...
Первый открытый фестиваль на бульварах Москвы стартовал 15 июля в рамках проекта «Лето в Москве».
Открылся фестиваль торжественным праздничным звоном в Ризоположенском монастыре.
За выходные фантастический боевик собрал 77,5 млн рублей.
Среди них — открытие автоклуба на Сахалине, новые образовательные программы в Рязани, приобретение к...
Проект стал возможным благодаря поддержке муниципального депутата Майи Булаевой.
В центре сюжета будущей картины — история создания фильма Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный».
Город является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Среди ее работ — участие в таких проектах, как «Сваты», «Юленька», «Приказано женить», «Давай найдем...
Вход на все концерты фестиваля будет свободным.
12.08.2024