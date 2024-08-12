Сериал «Доктор Преображенский» продлили на третий сезон

Отмечается, что съемки второго сезона стартовали осенью 2022 года, премьера состоялась в январе 2024 года.Третий сезон будет состоять из восьми эпизодов. Производством проекта занимается Cosmos Studio.Сериал «Доктор Преображенский» вышел в 2018 году. Роли в проекте сыграли Денис Шведов, Петр Скворцов, Агния Дитковските, Юлия Ауг, Павел Чинарев и другие.Релиз нового сезона запланирован на 2025 год.