В Перми стартовал V фестиваль уличных театров «Флюгер»

На фестивале «Флюгер», который пройдет 10 и 11 августа в Перми, выступят артисты 19 театров России. Фестиваль посвящен Году семьи, и все его участники привезли новые постановки и перформансы, которые ранее нигде не демонстрировались, передает ТАСС.





Руководитель Центра по реализации проектов в сфере культуры Пермского края Елена Хаткевич отметила, что фестиваль проводится на новой площадке с участием как новых, так и постоянных коллективов. Среди участников — московский театр «Яркие люди», санкт-петербургская группа «Джамп энерджи», театр «Трикстер» из Москвы.





Во время фестиваля главная площадь Перми перед Театром-Театром трансформируется в театральный городок, где два дня подряд будут проходить выступления в различных жанрах. Зрители смогут увидеть детские постановки, комедийные шоу, акробатические выступления и кукольные спектакли.





Среди примеров новых постановок — перформанс «Волшебные звери» от московского театра «Яркие люди», интерактивный спектакль «Лукоморье» от театра «Трикстер», экстрим-шоу от группы «Джамп энерджи». Помимо этого, в фестивале примут участие театр клоунады Андрея Кислицина, театр «Аспектр» из Санкт-Петербурга и акробаты «Высокие братья» из Москвы.





Также будут представлены выступления пермских коллективов, включая кукольные театры «Карабаска» и «Туки-Луки».









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