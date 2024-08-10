Александр Лукашенко поздравил с 95-летием народного артиста СССР Олега Стриженова

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление народному артисту СССР Олегу Стриженову в честь его 95-летнего юбилея, отметив его выдающийся вклад в киноискусство, передает ТАСС.





Олег Стриженов, народный артист СССР с 1988 года, получил известность благодаря таким фильмам, как «Овод» (1955), «Мексиканец» (1955), «Сорок первый» (1956), и другим значимым картинам. Среди его работ также выделяются фильмы «Хождение за три моря» (1958), «Его звали Роберт» (1967), «Звезда пленительного счастья» (1975) и другие. Всего в фильмографии актера насчитывается более 30 ролей.





«Ваше творчество, в котором воплотились лучшие традиции советской кинематографической школы, завоевало любовь зрителя и признание профессионалов. Сыгранные вами роли являются эталоном актерского мастерства, вдохновляют и радуют многочисленных преданных поклонников. В Беларуси высоко оценивают вашу плодотворную деятельность на ниве искусства. Пусть она и впредь способствует расширению и обогащению культурных связей между нашими народами», — говорится в поздравлении, текст которого приводит пресс-служба белорусского президента.





Лукашенко пожелал актеру крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни.









Фото: скриншот Youtube