Съемки четвертой части «Бриджит Джонс» подошли к концу

Завершились съемки долгожданной четвертой части популярной франшизы «Бриджит Джонс». В проекте вновь приняли участие Хью Грант, Рене Зельвегер и Эмма Томпсон, которые вернулись к своим знаковым ролям. К ним присоединились новые лица — Лео Вудалл, известный по сериалу «Белый лотос», и Чиветель Эджиофор, которые сыграли новых персонажей.





Фильм основан на книге «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки». Хью Грант отметил, что сценарий четвертой части выделяется среди прочих благодаря своему качеству.





Сюжет продолжения расскажет о том, как Бриджит сталкивается с трудностями материнства в одиночку после трагической утраты мужа Марка Дарси, роль которого в предыдущих фильмах исполнил Колин Ферт.





Третья часть франшизы вышла в 2016 году. Новая «Бриджит Джонс» появится в зарубежном прокате 14 февраля 2025 года.









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